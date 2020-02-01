На встрече с журналистами Олег Николаев прокомментировал отставку Кабинета Министров

31 января врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с журналистом информационного агентства ИТАР-ТАСС, обозревателем газеты «Комсомольская правда – Москва», а также со съемочной группой МТРК «Мир».

Главной темой беседы с представителями СМИ стали вопросы формирования будущей команды и первые планируемые действия в качестве руководителя региона.

Олег Николаев прокомментировал также сегодняшнюю отставку Кабинета Министров республики.

«Правительство в отставку не отправить я не мог, потому что регламент требует именно такого развития событий. Поэтому можно сказать, что это вынужденная мера и решение. Но при этом я намерен использовать это решение для того, чтобы серьезно оценить и структуру Правительства, и его состав. Сейчас ровно этим занимаемся, можно сказать, круглые сутки», – сказал врио Главы Чувашии. Он также сообщил, что намерен завершить эту работу в максимально короткие сроки, поскольку времени на раскачку нет.

В ходе беседы Олег Николаев подчеркнул, что открыт для представителей всех партий, готов рассмотреть и поддержать полезные предложения. В то же время, по его словам, оправдать ожидания всех людей будет сложно.









«Люди сейчас переполнены ожиданиями. Я в этом отдаю себе отчет. И очевидно, что каждый шаг нового назначенца будут просматривать через лупу – насколько эти шаги соответствуют их ожиданиям. Уверен, что многие ожидания могут не оправдаться и, возможно, кто-то будет, так скажем, слегка огорчен. Но лично я буду делать все, чтобы через уважительное отношение как к коллегам в Правительстве, так и к людям демонстрировать, что сейчас очень важно выстраивать уважительные, деловые, конструктивные, направленные на созидание коммуникации», – подчеркнул он.

Олег Николаев отметил, что будет стремиться максимально использовать все возможности, чтобы жители республики действительно почувствовали изменения к лучшему.

«Регион имеет особые условия финансирования. Понятно, мы сначала попали в десятку депрессивных, зато получили достаточно комфортные условия финансирования. Если раньше на один рубль бюджета Чувашской Республики мы могли привлечь 9 рублей федеральных средств, то теперь это в 10 раз больше. На один рубль можно привлекать 99 рублей федеральных средств. Пока есть такие условия, наша задача – выстроить путь выхода из этой зоны», – сказал врио Главы Чувашии.

Олег Николаев ответил также на вопросы о реализации Послания Президента России, напутствиях соратников по партии, развитии межнациональных отношений и о том, как будет выстраиваться диалог с жителями республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики