Изобразительный диктант в России проводился второй год по инициативе Международного союза педагогов-художников при поддержке Фонда президентских грантов. Это очный этап Международного благотворительного конкурса «Каждый народ — художник», цель которого — выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства.

Официальной площадкой проведения Всероссийского изобразительного диктанта в городе Шумерля стала Детская школа искусств №1. Организаторы и модераторы провели диктант под девизом «Всероссийский изобразительный диктант не экзамен, а праздник творчества!», создав условия интересной и честной творческой работы для всех участников.

Юные художники, к которым в этом году присоединились и участники-преподаватели, за три астрономических часа выполнили работы, выбрав одну из трёх предложенных перед началом рисования тем: «Древние соборы», «Семейные ценности», «Мудрость сказок и былин». Все творческие задания объединены общей темой: «Россия – наш общий дом» с дополнительной темой 2020 года, посвящённой 75-летию Великой Победы «Заслуженная награда». Главная задача для участников в решении темы – выявление художественного образа и своего отношения к нему с помощью изобразительного языка.

Конкурсные рисунки загружены в электронную галерею на портале проведения Всероссийского изобразительного диктанта (http://www.art-teacher.ru/).

Впереди общественная экспертиза творческих работ на плагиат, определение победителей регионального и всероссийского этапов изобразительного диктанта – 2020.

Сайт город Шумерля