31 января в Центре детского творчества прошло очередное мероприятие в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в городе Шумерля, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – военно-патриотический квест «Прадедушкины медали».

Участники квеста — команды учащихся 3-х классов школ города — совершили путешествие в далекие военные годы, узнали о подвигах взрослых и детей на полях сражений, в тылу врага, а также о том, какими боевыми наградами награждали отличившихся в боях воинов. Так как игра была посвящена военной теме, команды назывались отделениями, каждое из которых относилось к определенному виду войск.

В начале игры отделения получили боевое задание — найти и доставить в штаб похищенные диверсантами боевые награды, которые предназначались для вручения отличившимся бойцам. Для выполнения этого задания участникам, пользуясь маршрутными листами, необходимо было пройти много испытаний.

На этапах квеста ребята узнали о пионерах-героях, партизанском движении, военной технике, о городах-героях и памятниках, которые оставила война в нашей стране и за рубежом. Кроме этого отделениям необходимо было выполнить непростые задания — пройти без потерь под минометным огнем, из двух предложенных слов составить пароль, сложить части донесения в целое, собрать военную технику.

За успешное прохождение вручались элементы боевой награды. После прохождения всех этапов отделения собрались в штабе и доложили о выполнении задания — показали найденную награду и дали краткую информацию о ней.

В результате в штаб были возвращены орден Отечественной войны, орден Славы, медали «Золотая звезда», «За отвагу» и «За боевые заслуги».

За успешное выполнение боевого задания всем участникам были вручены именные сертификаты. Но самое главное, ребята поняли, что каждая награда доставалась ценой тяжелого ратного труда, и часто – ценой жизни.

Наш долг – сберечь память о подвиге людей старшего поколения, передать эту память детям и внукам.

