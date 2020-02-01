Администрация города Шумерля активно работает в части реализации Указа Главы Чувашской Республики «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»

Администрация города Шумерля активно работает в части реализации Указа Главы Чувашской Республики № 139 от 27.10.2019 года «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики».

Напомним, что Указ направлен на создание комфортных условий для жизни населения, повышение качества благоустройства территорий муниципальных образований Чувашской Республики, и достижение показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президентом России В.В. Путиным.

На эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики будет направлено 1,5 млрд. рублей. Доля софинансирования мероприятий из республиканского бюджета составит 94%, местного бюджета — 5%, средства граждан – не менее 1%.

Администрацией города осуществлялся прием заявок от жителей для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Проанализировав представленные заявки, рассмотрев их по критериям, комиссионно были определены территории для благоустройства. В большей части это так называемые «смежные» дворы, ограниченные несколькими домами.

Для выполнения данных работ в Шумерле предусмотрено 102 млн. рублей (средства республиканского бюджета, местного бюджета и софинансирование граждан). Администрацией заключено три муниципальных контракта на общую сумму 900 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по следующим адресам:

ул. Горького, д. 35, ул. Урицкого, д. 8;

ул. Интернациональная, д. 10, 12;

ул. Коммунальная, д. 23, 21, 21 корп. 1;

ул. Коммунальная, д. 6, пр. Строителей, д. 4;

ул. Ленина, д. 1, ул. Октябрьская, д. 21;

ул. Ленина, д. 15, 13;

пос. Лесной, д. 3,4,10;

ул. Жукова, д. 3;

ул. Мичурина, д. 3, ул. Пролетарская, д. 4;

ул. Октябрьская, д. 15;

ул. Урицкого, д. 6, 6 корп. 1;

ул. Сурская, д. 43, 43 корп. 1;

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 2, д. 4, корп. 1;

ул. Щербакова, д. 59, корп. 2; д. 59, корп. 1;

ул. Щербакова, д. 28, 26, ул. Октябрьская, д. 6, 8, 10;

ул. Ленина, д. 84, корп. 1, 84, корп. 2;

ул. Жукова, д. 2.

После согласования проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий с жителями вышеуказанных домов и главным архитектором Чувашской Республики, будут проведены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на реализацию данных проектов.