Цепочка добрых дел продолжается

В декабре 2019 года на публикацию в нашей газете об Алексее Леонтьеве «Страшнее болезни только одиночество» откликнулась женщина, пожелавшая остаться неизвестной, и передала журналисту нетбук для Алексея.



Далее редакция газеты обратилась к читателям через соцсети с просьбой оказать Алексею помощь в подключении нетбука к сети Интернет. Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения взял на себя эту работу и вскоре нетбук Алексея был подключен к сети Интернет на безвозмездной основе компанией «Новая реальность».



А сегодня частый гость Алексея – волонтер Виктор Ласс, учитель информатики школы № 3. Он консультирует его по всем возникающим вопросам, касающимся работе нетбука и освоения Интернета. Теперь желающие могут пообщаться с Алексеем в социальной сети Одноклассники.



М. Ветликова