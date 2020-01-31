Удостоверение упрощает получение льготных услуг

Система мер социальной поддержки семей в Чувашской Республике включает более 30 видов различных пособий и компенсаций, поддержкой охвачена каждая 3-я семья республики.

В 2019 году введено удостоверение многодетной семьи, которое действует в течение 3-х лет и упрощает получение льготных услуг. Ранее при бесплатном посещении учреждений культуры, спортивных объектов многодетной семье требовалось предъявлять справку о составе семьи, которая действительна в течение месяца.



В Шумерле на учете как получатели мер социальной поддержки состоят 250 многодетных семей, в которых воспитываются 824 ребенка, в Шумерлинском районе — 132 семьи, воспитывающие 479 детей. На сегодняшний день обратились за получением удостоверения 148 многодетных семей.



Напоминаем, что удостоверение необходимо будет продлевать каждые 3 года.



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.