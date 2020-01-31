СДАЧА ОРУЖИЯ ПООЩРЯЕТСЯ

Отделение ЛРР управления росгвардии совместно с мо мвд россии «шумерлинский» проводит мероприятия по добровольной сдаче населением незарегистрированных предметов вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов на возмездной основе (за наличный расчет), за которые установлены следующие размеры вознаграждений:
|Предмет вооружения
|Количество
|Сумма,
в руб.
|Охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье
|1 ед.
|5000
|Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом
|1 ед.
|7000
|Боевое огнестрельное оружие
|1 ед.
|9000
|Самодельное стреляющее устройство, обрез
|1 ед.
|3500
|Газовые пистолеты, револьверы
|1 ед.
|2500
|Граната, мина, снаряд
|1 ед.
|4000
|Взрывчатые вещества (тротил, аммонит и др.)
|100 гр.
|2500
|Боеприпасы
|1 шт.
|100
|Средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д. )
|1 шт./1 метр
|500
в соответствии с примечанием ст. 222 ук рф лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов, освобождается от уголовной ответственности.
с заявлением можно обращаться лично или по телефону в мо мвд россии «шумерлинский» по следующим номерам: 8(83536) 3-27-20 (дежурная часть), 3-27-43 (инспектор олрр) или по тел. 112 или 020.
МО МВД России «Шумерлинский».
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