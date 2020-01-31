СДАЧА ОРУЖИЯ ПООЩРЯЕТСЯ

Отделение ЛРР управления росгвардии совместно с мо мвд россии «шумерлинский» проводит мероприятия по добровольной сдаче населением незарегистрированных предметов вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов на возмездной основе (за наличный расчет), за которые установлены следующие размеры вознаграждений:



Предмет вооружения Количество Сумма,

в руб. Охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье 1 ед. 5000 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 ед. 7000 Боевое огнестрельное оружие 1 ед. 9000 Самодельное стреляющее устройство, обрез 1 ед. 3500 Газовые пистолеты, револьверы 1 ед. 2500 Граната, мина, снаряд 1 ед. 4000 Взрывчатые вещества (тротил, аммонит и др.) 100 гр. 2500 Боеприпасы 1 шт. 100 Средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д. ) 1 шт./1 метр 500

в соответствии с примечанием ст. 222 ук рф лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов, освобождается от уголовной ответственности.



с заявлением можно обращаться лично или по телефону в мо мвд россии «шумерлинский» по следующим номерам: 8(83536) 3-27-20 (дежурная часть), 3-27-43 (инспектор олрр) или по тел. 112 или 020.

МО МВД России «Шумерлинский».