Проект направлен на поддержку бизнеса

Шумерля с 2019 года участвует в реализации мероприятий 15 региональных проектов Чувашской Республики, одним из которых является проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Между Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и администрацией города заключены соглашения, содержащие обязательство муниципалитета по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города, которые затем отражаются в рабочем плане по реализации проекта.



По состоянию на 01.01.2020 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Единым реестром субъектов МСП (размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы) составляет 1098 единиц. Формирование реестра осуществляется на основании сведений, поступающих от налогоплательщиков в налоговую инспекцию по месту учёта. Последнюю информацию по итогам 2019 года, в том числе налоговые декларации и данные о среднесписочной численности работников, представители бизнеса должны были предоставить в Федеральную налоговую службу не позднее 20 января. Если предприниматель или компания не предоставили налоговую отчётность за 2019 год, то они не будут включены в Единый реестр, который даёт индивидуальным предпринимателям или юридическому лицу ряд преимуществ по сравнению с крупным бизнесом. Например, право на упрощённое ведение бухгалтерского учёта и кассовых операций, упрощённый порядок статистического контроля. Кроме того, исключение из реестра может лишить предпринимателей возможности получать господдержку, например, льготы и субсидии.



Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрены значительные средства на помощь бизнесу: образовательную, консультационную, финансовую. К сожалению, в случае несвоевременной сдачи отчётности и исключения из реестра предприниматель или юридическое лицо потеряет право на государственную поддержку.



При формировании Единого реестра будут учитываться сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на 1 января 2020 года и налоговые декларации, в которых отражаются сведения о доходах за 2019 год.



По оперативным данным, среднесписочная численность работников субъектов МСП (с учетом индивидуальных предпринимателей) на 01.01.2020 г. оценочно составила 3146 человек. В расчетной среднесписочной численности работников субъектов МСП за 2019 год около 20 % составляют работники территориально обособленных подразделений предприятий и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, ведущих деятельность на территории Шумерли, но головное предприятие которых зарегистрировано за пределами, а именно в Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Москве и в других субъектах Федерации.



Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает создание доступной и удобной инфраструктуры поддержки бизнеса. В её состав входят центры «Мой бизнес», центры поддержки экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и др. В декабре 2019 года в Республиканском бизнес-инкубаторе начал работу центр «Мой бизнес», объединяющий на одной площадке все объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданные на территории Чувашской Республики. Основная функция центра — предоставление широкого спектра услуг субъектам МСП, а также физическим лицам, желающим начать предпринимательскую деятельность, начиная с регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до вывода продукции на международные рынки. Реализация проекта в Шумерле в 2019 году предусматривала информирование предпринимательства о мерах и формах государственной поддержки посредством проведения круглых столов и совещаний, участия представителей бизнеса города в республиканских мероприятиях, размещения информации на официальном сайте города, рассылки на электронную почту субъектам МСП.



Стоит отметить, что большим спросом у бизнесменов города пользуется государственная поддержка в форме займов, предоставляемых Агентством по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашской Республики, филиал которого действует на территории города, а также в форме предоставления поручительств Гарантийным фондом Чувашской Республики. С 1 июля 2019 года существенно улучшены условия предоставляемых Агентством по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашской Республики займов для большей части бизнеса в моногородах (Шумерля имеет данный статус): по всем займам отменена комиссия за предоставление, повышена до 500 тыс. рублей максимальная сумма займа, предоставляемого без залогового обеспечения, снижена процентная ставка.



В городском МФЦ работает специализированное «бизнес-окно» для оказания услуг представителям малого и среднего предпринимательства и лицам, принявшим решение об открытии собственного бизнеса, в том числе связанных с разрешительными процедурами и в сфере поддержки субъектов МСП. Через дополнительное «бизнес-окно» в настоящее время оказывается 112 услуг. За 2019 год получено 1279 государственных и муниципальных услуг, а также услуг АО «Корпорация МСП».



Отдел экономики,



предпринимательства



и торговли администрации



г. Шумерли.