Право на предпенсионнные льготы подтвердите через интернет

В 2019 году органы Пенсионного фонда подтвердили информацию о статусе предпенсионера на 5,6 тыс. жителей Чувашии, из них 4,3 тыс. — по межведомственным запросам органов власти, ведомств и работодателей, 1,4 тыс. — при личном обращении граждан в клиентские службы Пенсионного фонда и в МФЦ. В Управление ПФР в г. Шумерле за получением указанной информации обратились 118 граждан.

С прошлого года в России появилась новая категория граждан – предпенсионеры, для которых установлены льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. Этот статус возникает за 5 лет до пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть право на предпенсионные льготы имеют женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше. Предпенсионные льготы распространяются также на лиц, претендующих на досрочное назначение пенсии по старости. Многодетных матерей, работников вредных производств, педагогов, медиков.



Органы власти, ведомства и работодатели при предоставлении гражданам соответствующих льгот используют систему межведомственного электронного взаимодействия для получения данных Пенсионного фонда о статусе предпенсионера. Благодаря этим сведениям человеку не нужно самостоятельно получать документ, подтверждающий право на льготы, достаточно просто подать заявление в ведомство или работодателю.



В случае необходимости жители Шумерли и Шумерлинского района могут оформить такую справку через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР всего за несколько секунд. Для этого в разделе «Пенсии» нужно выбрать вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».



Полную информацию о льготах и гарантиях для людей предпенсионного возраста можно найти на официальном сайте ПФР в разделе «Предпенсионерам».



УПФР в г. Шумерле (межрайонное).