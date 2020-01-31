По снюсам ударят законом

Пожалуй, одна из обсуждаемых в последнее время тема — это массовое увлечение несовершеннолетних бестабачными никотиновыми смесями. По всей республике проходят надзорные проверки законности происхождения и реализации данной никотиновой продукции. Особое внимание уделяется установлению фактов розничной и оптовой торговли никотиносодержащими товарами, а также их употребления на территории образовательных учреждений.

Многократное поглощение никотина формирует никотинизм — хроническое отравление, в результате которого снижаются память и работоспособность. Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость. В Чувашии уже было зарегистрировано 20 случаев обращения к медикам после употребления этих веществ.



Чем опасны снюсы для подростков? Незрелый мозг на отравление никотином реагирует по-разному. Обычно оно вызывает тошноту, рвоту, диарею, повышенное слюноотделение, могут возникнуть проблемы с дыханием и появиться судороги. Понять, что ребенок стал употреблять никотинсодержащие «конфетки», невнимательному родителю довольно сложно: запаха-то нет. Слизистую губ и десны подросток вряд ли позволит рассматривать. Однако его самочувствие изменяется: появляются головные боли, сонливость или, наоборот, бессонница, можно заметить изменение вкусовых пристрастий.



Психоактивные вещества придуманы не сегодня. Они существовали раньше, есть сейчас и будут появляться впредь. Создатели смесей, выпускают их под заманчивыми названиями, вроде «дизайнерских смесей», и уберечь ребенка от них можно только одним способом: правильно его воспитывать. До сих пор ничего лучше здорового образа жизни человечество для этого не придумало. А чтобы ребенок рос счастливым и целеустремленным, родителям нужно позаботиться о том, чтобы он не чувствовал себя обузой и имел цели в жизни.



Уважаемые родители, если вы будете заниматься своими детьми, уделять им настоящее внимание, а не только выяснять, сделаны ли уроки, разговаривать с ними об их взглядах, увлечениях — тогда подросткам не нужно будет искать сомнительных удовольствий! Ни один ребенок, имеющий цель в жизни, занятый делом, которое ему нравится, не будет пробовать психоактивные вещества. Просто потому, что центр удовольствия у него уже занят.



Комиссия по делам



несовершеннолетних



администрации г. Шумерли.