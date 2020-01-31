Почтили память новыми победами

26 января на лыжной трассе п. Палан в рамках 2-го этапа республиканских соревнований по лыжным гонкам среди любителей «Кубок дружбы» состоялся открытый чемпионат города Шумерли по лыжным гонкам среди любителей, посвященный памяти воспитанника шумерлинской лыжной школы Александра Тарлыкова.

Отлично подготовленная трасса с профессиональными спусками и подъемами, легкий морозец и свежевыпавший снег позволили достойно провести чемпионат. В этот день почтить память Александра Тарлыкова собрались лыжники из городов и районов Чувашии, Марий Эл, Мордовии и даже два представителя Якутии.

Всего за победу в гонке боролись 96 лыжников. Мужчины вели борьбу на дистанции 6 км, женщины оспаривали первенство на «тройке». Лавры первенства оспаривались в десяти возрастных группах.

Хорошая организация и спортивный азарт способствовали высоким результатам. Победители и призёры лыжной гонки были награждены грамотами и медалями, а победители в каждой возрастной группе – памятными наградами. Среди шумерлинцев призерами в своих возрастных категориях стали Надежда Пояндаева, Михаил Погорелов и Владимир Петров.

А. Железин,

начальник отдела ФКСиТ

администрации г. Шумерли.