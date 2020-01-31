Портрет нашего читателя

Виктор Вячеславович Иванов:
- Дружу с газетой с 70-х годов. Больше всего нравится читать про местных жителей, узнавать, как они живут, чем увлекаются.
Я родился в деревне Пюкреи, но когда учился в младших классах, мы с родителями уехали в Сибирь. Там же я женился. Кстати, супруга тоже оказалась из Шумерлинского района. Она приехала туда работать.
В 1972 году мы переехали в Шумерлю. Я устроился на завод спецавтомобилей токарем, проработал там до 2008 года. Помню, что в период работы на заводе в газете «Вперёд» писали и про нашу бригаду.
Учитывая, что родом я все-таки из села, мне интересно читать не только городские, но и сельские новости. Также с удовольствием просматриваю поздравления, узнаю, сколько исполнилось моим знакомым. Читаю от корки до корки, в том числе и прогноз погоды.
Раньше газету покупал в киоске или магазине, а недавно узнал, что ее можно выписывать в редакции, и с начала года начал по пятницам ходить к вам. Беру газету и для себя, и для двух соседок.
Желаю газете постоянно развиваться, чтоб у нее было все больше и больше читателей.
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