О новой мере соцподдержки семей

Обращаясь 15 января 2020 года с посланием к Федеральному собранию, Президент России Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2020 года новую меру социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Пособие будет положено семьям, в которых уровень дохода не превышает одного прожиточного минимума на человека. Сумму данной выплаты на первом этапе предложено установить в размере половины прожиточного минимума в Чувашской Республике.



В настоящее время разрабатываются нормативные правовые акты о порядке и условиях назначения ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет.



Документы можно будет подать в отделы социальной защиты населения до 31 декабря 2020 года для получения выплат за все предыдущие месяцы.



Перечень документов, который будет необходим для оформления вышеуказанной выплаты, а также порядок и условия назначения будут доведены до населения дополнительно после принятия соответствующих нормативных правовых актов. В настоящее время отделы социальной защиты населения не имеют возможности принимать документы на осуществление выплат.