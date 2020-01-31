Олег Николаев поблагодарил членов Кабинета Министров Чувашии за проделанную работу и подписал Указ об отставке Правительства республики

31 января врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел встречу с членами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Он сообщил, что подписал Указ об отставке Правительства республики и попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый Кабинет Министров.

«Это необходимая процедура в связи с теми событиями, которые сейчас происходят в республике. Но при этом я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений. Потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться. Очевидно, со многими из вас мы продолжим дальнейшую работу», – сказал Олег Николаев.

По словам врио Главы Чувашии, сейчас важно не терять, а прибавить темпы реализации национальных проектов, инициированных Президентом России. Для этого необходимо консолидировать усилия для достижения такого глобального индикатора, как улучшение качества жизни каждого жителя республики. Отдельно ставится задача по формированию единой системы публичной власти.

Завершая встречу, Олег Николаев поблагодарил членов Кабинета Министров Чувашской Республики за проделанную работу.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики