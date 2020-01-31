Не забудьте пройти диспансеризацию и профосмотры!

6 мая 2019 года вступили в силу изменения в порядок прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослым населением. Диспансеризация проводится гражданам РФ в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в 3 года, 40 лет и старше – ежегодно.

Процедура диспансеризации состоит из опроса на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, антропометрии (измерения роста, массы тела, окружности талии, расчета индекса массы тела), измерения артериального давления, определения уровня общего холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, флюорографии, осмотра фельдшера (акушерки), взятия мазка, осмотра врача-терапевта.



С 35 лет ежегодно показана электрокардиография (ЭКГ), в возрасте от 18 лет — ежегодный осмотр фельдшера (акушерки). Всем гражданам в возрасте от 40 до 64 лет для выявления рака кишечника 1 раз в 2 года проводится исследование кала на скрытую кровь, с 65 лет — ежегодно. В 45 лет и мужчинам, и женщинам показано пройти фиброгастродуоденоскопию (ФГДС). С 40-летнего возраста для всех станет ежегодным измерение внутриглазного давления. Мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 лет и 64 года должны пройти обследование на определение простатспецифического антигена в крови (ПСА) с целью выявления рака предстательной железы на ранней стадии. Женщинам в возрасте от 40 до 74 лет 1 раз в 2 года проводится маммография. Взятие мазка на онкоцитологию для выявления рака шейки матки проводится 1 раз в 3 года с 18 до 64 лет.



Программа диспансеризации включает несколько этапов. На первом (скрининговом) этапе специалисты делают выводы в отношении группы здоровья. Если были выявлены риски приобретения либо наличия хронических заболеваний, то появляется необходимость проведения второго этапа.



С 2019 года начали действовать определенные нововведения, чтобы мотивировать население к обязательному прохождению профилактических осмотров и диспансеризации. В частности, на официальном уровне регламентировано право каждого россиянина на 1 дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации, чтобы не отпрашиваться у начальства. Более того, гражданам предпенсионного возраста положены 2 выходных дня. Законные выходные будут оплачены.



Для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре гражданам необходимо обратиться в поликлинику, в каб. № 110 отделения медицинской профилактики (г. Шумерля, ул. Свердлова, д. 2). В рабочие дни отделение работает с 8.00 до 16.00 час., с перерывом на обед с 12.00 до 12.30 час. Забор крови производится строго натощак с 8.00 до 12.00 час.



По желанию диспансеризацию и профилактический осмотр можно также пройти у своего участкового врача в часы приёма.



Телефон отделения диспансеризации: 2-13-54.



В. Игнатьева,



зав. отделением медпрофилактики.