Найти работу поможет портал

Содействие в поиске работы – это одна из мер государственной поддержки граждан с инвалидностью. В области трудоустройства служба занятости информирует безработных граждан с ограничениями по состоянию здоровья о возможностях поиска работы онлайн на портале «Работа в России». Благодаря специализированному разделу сайта, людям с ограничениями по здоровью стало еще легче подобрать подходящую вакансию, причем сделать это не выходя из дома. На странице собрана информация по трудоустройству, приводится статистика, а также разъясняется система социальных выплат ПФР.

В области занятости приведена классификация вакансий, предоставленных работодателями: вакансии с квотируемыми рабочими местами для инвалидов (работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны создавать или выделять рабочие места, создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации), вакансии для инвалидов с нарушениями функций зрения и слуха (при создании рабочих мест работодатели учитывают индивидуальные программы реабилитации инвалидов, в которых подробно прописаны условия труда той или иной категории нарушений функций организма), а также стажировки и практика.



Минтруд Чувашии.