Закон на стороне собаки?

В редакцию газеты «Вперёд» обратилась жительница Шумерли с жалобой на большое количество бездомных собак, разгуливающих по городу. Как отметила женщина, недавно на ул. Халтурина ей пришлось спасать от них испуганного школьника, по отношению к которому животные вели себя крайне агрессивно.

Тема бродячих собак активно обсуждается и в небезызвестной группе «Подслушано Шумерля» в социальной сети «ВКонтакте». Здесь, как всегда, сталкиваются самые противоречивые точки зрения зоозащитников и тех, кто боится непредсказуемого поведения стаи животных.

Как отметили в отделе ЖКХ администрации города Шумерли, в последний раз отлов безнадзорных собак проводился в конце декабря. Было отловлено порядка 35 животных. Работы велись ИП Мадьянкиным С.А., с которым был заключен муниципальный контракт.

В данное время разрабатывается конкурсная документация для объявления аукциона и заключения контракта на оказание услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных животных на следующий срок. Ближайший, теперь уже «возвратный», отлов бродячих собак планируется примерно в середине или в конце февраля.

Дело в том, что с 1 января текущего года вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. Это значит, что теперь собак будут вылавливать, стерилизовать, вакцинировать и, если они не проявляют агрессию, отпускать обратно на улицы города, в те места, откуда были привезены. Такой подход можно считать гуманным по отношению к животным, однако гуманно ли это по отношению к людям, особенно детям? Конечно, стерилизованных, чипированных и привитых псов на улицах станет больше, но это вовсе не исключает того, что они по-прежнему будут голодными и агрессивными.

Ну, а в ожидании результатов нововведений, главное, чтобы не плачевных, можно призвать всех хозяев животных быть внимательнее к своим питомцам и не допускать того, чтобы они стали бездомными…

В 2019 году в России от вреда, причинённого животными, пострадали и обратились за помощью в медицинские учреждения более 353 тысяч человек. Такие данные за прошлый год, приводит Роспотребнадзор.

Сообщается, что люди обращались за помощью к медикам по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний. В числе пострадавших более 98 тысяч детей до 14 лет.

По данным Роспотребнадзора, из года в год к врачам за помощью по данным причинам обращаются от 380 до 450 тысяч человек. Большинству из них требуется специфическое лечение с использованием антирабической вакцины.

Чаще всего бешенством страдают дикие животные, на втором месте — собаки.

Источник: tass.ru.

Татьяна Семенова:

Поведение собак непредсказуемо, и мне кажется, так вопросы не решаются. А что если псы на кого-то нападут? Сразу начнут искать виноватых. И если даже привитое животное не сможет заразить бешенством, оно может искусать человека до смерти. И тогда будет повод задуматься: кто важнее — собака или все же человек?

Ольга Николаева:

На мой взгляд, то, что закон стал гуманнее по отношению к животным, — это очень правильно. Кто дал право человеку распоряжаться чьей-то жизнью, пусть и бездомной собаки?

Я думаю, что стерилизованные и привитые собаки не будут представлять большой опасности для людей, тем более, что по большей части эти животные достаточно миролюбивые. А бояться можно не только собак…

На фото: г. Шумерля, ул. Халтурина.