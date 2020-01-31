Долгожданный малыш оказался с «приданым»

Для Екатерины и Ивана Пыриновых январь 2020 года выдался по-настоящему счастливым. В их семью словно заглянуло солнце — на свет появился первенец, сын Тимофей. Стоит ли говорить, какие чувства испытывают супруги, прожившие в браке более 10 лет?

Еще одним приятным сюрпризом стала новость, озвученная в Послании Президента России Владимира Путина, — материнский капитал теперь будут выдавать и при рождении первого ребенка! Узнав об этом, Иван перечитал информацию в интернете несколько раз. А вдруг неправильно понял? Ведь это было полной неожиданностью. Только после этого он позвонил супруге, находившейся в роддоме, чтобы поделиться новостью. Но, как выяснилось, ей уже успели сообщить.

«Конечно же, рождение малыша — это огромное счастье само по себе. Но помощь государства никогда не бывает лишней. Она предоставляет семьям новые возможности для разрешения жилищных и других вопросов, создания условий для развития детей.

Отрадно, что наряду с федеральными мерами господдержки семей действуют и республиканские, например, тот же самый материнский капитал за рождение третьего ребенка. С 2020 года он увеличится в полтора раза и составит 150 тысяч рублей», — с одобрением констатируют Пыриновы.

По мнению супругов, детей в семье должно быть много, и они надеются, что у них так и будет. Тем более, что можно рассчитывать на помощь бабушек и дедушек, а они, как известно, относятся к внукам даже более трепетно, чем к своим детям.

Татьяна Александрова