Горячий вопрос В Шумерле обсудили организацию горячего питания младшеклассников

По инициативе депутата городского Собрания Леонида Пронина в прошлую пятницу состоялось рабочее совещание с директорами общеобразовательных учреждений города, с участием первого заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела Елены Туличевой и заместителя главы – начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Ирины Сасакиной.

Темой встречи стала организация бесплатного горячего питания обучающихся начальной школы. Напомним, в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.



Сегодня вопрос организации горячего питания для школьников в школах Шумерли решается исходя из возможностей городского бюджета. При поступлении же дотаций из федерального и регионального бюджетов эти возможности, несомненно, будут расширены. Елена Туличева уточнила, что в настоящее время за счет денежных средств городского бюджета бесплатным одноразовым питанием обеспечиваются только отдельные категории обучающихся: из многодетных семей с пятью и более детьми в возрасте до 18 лет, из семей, находящихся в социально опасном положении (уклонение родителей (законных представителей) от обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, отсутствие постоянного места жительства (жилья) семьи либо проживание в антисанитарных условиях). Бесплатное двухразовое горячее питание получают обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.



Руководители школ, в свою очередь, отметили еще и необходимость модернизации оборудования в школьных столовых, проведения косметического ремонта. Так, если в школах №№ 1, 2, 3 и в гимназии № 8 столовые более-менее отремонтированы и имеют оборудование (хотя оно уже требует модернизации: в школе № 3 установлено в 2004 году, в гимназии № 8 и школе № 2 – в 2012 году, в школе № 1 – в 2013 году), то в школе № 6 столовая не попадала ни в одну программу по ремонту и замене оборудования.



Леонид Пронин призвал участников совещания оперативно произвести расчеты (сколько детей будет учиться в начальной школе с 1 сентября 2020 года, сколько потребуется денег на обеспечение их горячим питание), рассмотреть техническую готовность школ, обозначить имеющиеся трудности в организации горячего питания и довести все это до Минобразования Чувашии, т.е. предупредить возможные проблемные моменты. По его мнению, предстоит серьезная работа как в финансовом плане – предусмотреть в бюджете города необходимые средства, так и в организационном — модернизировать в школах необходимую инфраструктуру, переоборудовать столовые и буфеты.



А. Андреева.