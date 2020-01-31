В Доме Правительства состоялась рабочая встреча Олега Николаева и председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова

31 января в Доме Правительства состоялась рабочая встреча врио Главы Чувашии Олега Николаева и председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, а также поддержки в нижней палате Федерального Собрания инициатив Чувашии в решении задач социально-экономического развития региона.

Врио Главы Чувашии сообщил о том, что Кабинет Министров республики отправлен в отставку. По словам Олега Николаева, структура и персональный состав Правительства Чувашии должны претерпеть изменения.

Олег Николаев также заявил о своем намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов, которые созданы при Главе республики. По его мнению, актуальным для региона является усиление дискуссионной площадки экономической направленности в целях выработки предложений по основным направлениям развития, определения стратегии и тактики ее реализации, механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и технологическое обновление экономики региона.

«Представители крупного бизнеса положительно воспринимают такой формат и готовы участвовать в выработке подходов к реализации экономической политики», — сказал врио Главы Чувашии.

Стороны отметили необходимость объединения усилий республиканского Правительства, органов местного самоуправления, представителей государственных корпораций, бизнеса, экспертов. Чтобы в короткий срок комплексно решить важные вопросы социально-экономического развития Чувашии, требуется организация именно такого взаимодействия.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики