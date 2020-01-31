Вам исполнительный документ!

Статья 9 ФЗ «Об исполнительном производстве» предоставляет право взыскателям (бывшим супругам, управляющим компаниям, ТСЖ, потерпевшим, иным лицам) исполнительные документы о взыскании периодических платежей (алиментов), денежных средств (любых задолженностей) направлять непосредственно в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, для удержания долга из доходов физического лица без участия службы судебных приставов. Это в определенных случаях является более быстрым и удобным способом для стороны, которой денежные средства присуждены.

Удержания из доходов должника в данном случае производятся независимо от воли работодателя и желания лица, не исполнившего требования исполнительного документа.



На основании исполнительных документов из заработка работника могут производиться следующие удержания: алименты, возмещение материального ущерба, причиненного юридическому либо физическому лицу, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение ущерба, причиненного преступлением, взыскание по кредитам, займам, по услугам ЖКХ.



Одновременно с исполнительным документом взыскатель должен представить заявление, в котором указываются реквизиты банковского счета, на который следует перечислять денежные средства, либо адрес, по которому следует переводить денежные средства, фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность взыскателя-гражданина. Представитель взыскателя прикладывает документ, удостоверяющий его полномочия, и сведения о взыскателе.



Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, со дня получения исполнительного документа от взыскателя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе, в 3-дневный срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю. При этом перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника. При перемене должником места работы, учебы, увольнении, получения иных доходов лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, обязаны незамедлительно сообщить об этом взыскателю и возвратить им исполнительный документ с отметкой о произведенных взысканиях.



Неисполнение требований исполнительного документа влечет для работодателя определенную ответственность вплоть до привлечения к административной ответственности.



ОСП по г. Шумерле, Шумерлинскому



и Порецкому районам.