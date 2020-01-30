Юный шумерлинец увековечил имя своего прапрадедушки в мультимедийной инсталляции «Река памяти»

Ученик 5 класса МБОУ «СОШ №2» г. Шумерля Угодин Матвей увековечил имя своего прапрадедушки Дуева Петра Ивановича в мультимедийной инсталляции «Река памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/597747.

Это уникальный проект Минобороны России «Дорога Памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Матвей совместно с научными руководителями (О.Е. Гладковой и М.В. Сивохиной) изучал архивные материалы и исторические документы, систематизировал и обрабатывал полученную информацию, встречался с родственниками, сопоставлял полученные факты биографии прапрадедушки с историей страны, анализировал и обобщал собранную информацию.

Исследуя данную тему, ему удалось прикоснуться к «живым» документам истории семьи, которые заставили задуматься о том страшном времени, в котором оказались его близкие люди.

Справка о герое:

Дуев Петр Иванович воевал в рядах Советской Армии с 6 марта 1942 года по 18 февраля 1943 года в составе 9стрелковой роты, 1295 стрелкового полка, 160 стрелковой дивизии на Западный фронте в должности стрелок. Боевые действия застали его в Калужской области. Стоял он и в обороне под Москвой.

Дуев Петр Иванович, имел множество наград. Но самой важной он считал медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», которую он получил 15 августа 1946 года. Петр Иванович гордился и Орденом Великой Отечественной войны I степени и юбилейными медалями 30 и 40 лет Великой Победы.



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