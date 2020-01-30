Услуги Мобильных офисов центров занятости очень востребованы в Чувашии

Преимущества Мобильных офисов центров занятости населения оценили многие жители городов и районов республики. Особенно Мобильные офисы востребованы в отдаленных сельских районах. С помощью Мобильных офисов жителям удаленных населенных пунктов оказывается целый спектр услуг сферы занятости.

В 2019 году состоялось 573 выезда Мобильных офисов, в рамках которых проведено 598 мероприятий, услуги в сфере занятости населения получили 7 965 человек. По итогам выездных мероприятий в январе-декабре 2019 года трудоустроено 7 505 жителя отдаленных населенных пунктов, в том числе 2 215 молодых людей в возрасте 14-29 лет, в том числе 3 576 школьников.

Сегодня в Чувашии функционируют 12 Мобильных офисов в центрах занятости населения в Алатыре, Канаше, Шумерле, Батыревском, Вурнарском, Козловском, Мариинско-Посадском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском районах. В них предоставляются государственные услуги по информированию о рынке труда, вакансиях и возможностях трудоустройства, профессионального обучения, проводится профессиональная консультация и профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций, по вопросам законодательства о труде и занятости оказывается юридическая помощь. Также Мобильный центр занятости активно используется при проведении массовых мероприятий для школьников, таких как месячники профориентации, республиканская акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» и т.п.

В отчетном периоде с использованием Мобильных офисов проведено 576 информационно-консультационных дня, 36 ярмарок вакансий. Услуги по информированию о положении на рынке труда, об услугах, оказываемых центрами занятости населению, получили более 7,4 тыс. человек. Профориентационные услуги в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения оказаны более 8,1 тыс. гражданам и учащимся сельских школ.

В январе-декабре т.г. для граждан, готовящихся к освобождению из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, города Алатыря, Козловского, Цивильского и Чебоксарского районов были проведены групповые консультации по трудовому законодательству и законодательству о занятости населения. В ходе выездных мероприятий информацию о ситуации на рынке труда, возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и других услугах, оказываемых отделами Центра занятости населения Чувашской Республики, получили 776 человек.

Наиболее эффективно работали «офисы на колесах» отделов Центра занятости населения Чувашской Республики городов Канаш, Алатырь, Ибресинского, Козловского, Батыревского, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Шумерлинского, Вурнарского и Ядринского районов.

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

