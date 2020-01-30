В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, самые юные ученики общеобразовательных школ города Шумерля – первоклассники, участвовали в спортивно-патриотической игре «Дорога Победы».

Участникам пришлось проделать нелегкий путь от Москвы до Берлина, «освобождая» своими спортивными действиями такие города, как: Смоленск, Сталинград, Севастополь, Ленинград, Брест.

Участвуя в эстафете, ребята побывали в роли танкистов, партизан, пилотов, саперов, разведчиков.

Первыми водрузили свое знамя над Рейхстагом ученики СОШ №2, которые и стали победителями игры. Второе место заняла команда СОШ №3, а третье место разделили между собой команды СОШ № 1 и СОШ № 6.

Команды награждены грамотами отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, а каждый участник получил именной сертификат.

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