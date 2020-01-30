Управление Росреестра по Чувашской Республике отмечает, что в 2019 году в регионе существенно выросло количество заключенных договоров долевого участия по сравнению с прошлым годом. Статистика следующая: 2018 год – 4456, 2019 год – 6223. Увеличение составило 39%. Руководитель Управления Екатерина Карпеева объясняет данный всплеск тем, что с июля прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон о долевом строительстве. Основным нововведением стало использование эскроу счетов. Это когда денежные средства дольщика вносятся на специальный неприкосновенный счет в банке, и воспользоваться ими застройщик сможет только после введения многоквартирного дома в эксплуатацию. Строительство же объекта должно осуществляться за счет собственных или кредитных средств. Такая схема при долевом строительстве – некий гарант сохранения сбережений долевиков.

«Эта процедура минимизирует риски для всех участников первичного рынка строительства: и для застройщика, и для дольщика. Дольщик получает гарантированную защиту, что его денежные средства не будут использованы не по назначению, а застройщик заинтересован в скорейшем завершении строительства, сдаче в эксплуатацию, получении разрешения на ввод и постановке объекта на кадастровый учет,- комментирует глава чувашского Росреестра Екатерина Карпеева. – В 2019 году Управление зарегистрировало 1183 договора с эскроу счетом».

В Чувашии уже завершено строительство первого многоквартирного дома с применением счетов эскроу. ООО «Специализированный застройщик «Гарант — Инвест» возвел 16-этажный дом с пристроенной котельной.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике

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