В Шумерле состоялось открытие месячника оборонно-массовой спортивной работы

У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои героические имена, которые никогда не будут забыты. В историю нашей страны навечно вписаны дни воинских побед, в которых российские войска снискали почет и благодарную память потомков. На примерах их подвигов мы должны воспитывать подрастающее поколение. С этой целью и проводится месячник оборонно-массовой спортивной работы, торжественное открытие которого в Шумерле состоялось 29 января. В этом году он посвящен знаменательной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель его — вспомнить свою историю и ратные подвиги наших предков во имя Победы и независимости Родины.

На торжественном открытии глава города – Председатель Собрания депутатов Сергей Яргунинпоблагодарил ветеранов, учителей, жителей города за достойный труд по патриотическому воспитанию молодежи. Он подчеркнул, что этот месячник проходит в особый год, год, который объявлен Президентом России Годом памяти и славы. «Помните, ребята, что вы наследники Великой Победы» — сказал глава города.

От имени главы администрации города Алексея Григорьева поздравила юнармейцев, пожелав им быть истинными патриотами своей страны, и выразила слова благодарности ветеранам, заместитель главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина, отметив, что месячник оборонно-массовой и спортивной позволит еще глубже осознать, что наша сила – в единстве истории, народа, страны.

Председатель городского Совета ветеранов Людмила Григорьева обратила внимание на то, что участие юнармейцев в мероприятиях патриотической направленности — это не только возможность проявить свои таланты, способности, но и лучше узнать историю страны, прикоснуться к героическому прошлому, отдать дань памяти тем, кто защищал нашу Родину.

Свое видеообращение, в котором призвала молодежь изучать историю, беречь память о подвигах дедов и прадедов, хорошо учиться, адресовала подрастающему поколению ветеран Великой Отечественной войны Клара Кирель. Во время войны она служила в 101-м отдельном батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи, затем с 1943 года в 1303-й отдельной Ордена Красной Звезды телеграфно-эксплуатационной роте. Победу Клара Андреевна встретила под Берлином.

Депутат Собрания депутатов города Шумерля Владимир Кровяков поздравил участников месячника с открытием, пожелал успехов и побед в состязаниях. Он напомнил, что по инициативе Депутата Государственной Думы Леонида Черкесова и Шумерлинского землячества г. Шумерля и Шумерлинский район станут местом проведения Конкурса сочинений «Письмо в будущее. 1945 – 2020 — 2045». Конкурс посвящён 75-летию Великой Победы и направлен на увековечение подвига шумерлинцев в семейной и социальной памяти через использование новых форм патриотического воспитания, объединения личных и общественных интересов представителей разных поколений. Об этом в видеообращении сказала председатель Шумерлинского землячества Августа Уляндина, призвав шумерлинцев принять активное участие в конкурсе, тем самым сохранив память о воинской доблести наших ветеранов.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы в любом уголке России матери спокойно спали по ночам, не опасаясь за жизни своих детей.

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, который стартовал продлится до 26 февраля, будет наполнен самыми разнообразными мероприятиями, при активном участии ветеранов, представителей общественных организаций, военного братства. Более 20 мероприятий и испытаний ждут юнармейцев города в течение этого месяца. Нововведением станет «Юнармейский квест». Начальник штаба местного отделения регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Чувашской Республики Сергей Краснов напомнил подросткам о том, что участие в данном движении и достигнутые результаты, которые будут занесены в книжку юнармейца, будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Одну такую книжку он вручил юному шумерлинцу.

На сцене один за другим сменяли друг друга коллективы школ и Центра детского творчества с выступлениями на военно-патриотическую тематику.

Как отметили участники торжественного открытия, по завершении месячника военно-патриотическая работа будет обязательно продолжена, ведь объявленный Президентом Владимиром Путиным 2020 год — Годом памяти и славы, будет наполнен яркими патриотическими акциями и событиями.

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