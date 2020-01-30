В Чувашии ведётся подготовительная работа по выплате субсидий на возмещение части процентных ставок по кредитам ЛПХ

Минсельхозом Чувашии ведется подготовительная работа по выплате субсидий на возмещение части процентных ставок по кредитам ЛПХ. Работу прогнозируется запустить в феврале текущего года. Об этом заявила заместитель министра Марина Загребаева.

По словам Марины Анатольевны, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций АКБ «Чувашкредитпромбанк» министерство будет осуществлять расчеты по начислению субсидий заемщикам (эту функцию раньше выполнял банк) и перечислять их на счета, указанные гражданами в заявлении. Таковых заемщиков на 1 января 2020 года числится 1195.

«На сегодняшний день подготовлен проект постановления Правительства республики, предусматривающий механизм выплат субсидий заемщикам Чувашкредитпромбанка, проект документа проходит согласование в органах исполнительной власти», — отметила заместитель министра.

Также, по словам Марины Загребаевой, проводится инвентаризация кредитов, подлежащих субсидированию. Специалистами Минсельхоза Чувашии в районах проводится работа по формированию общего реестра по району и оповещению граждан о дальнейших действиях по оформлению ими заявлений, предоставлению справок банка о состоянии платежей.

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