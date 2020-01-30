В Чебоксарах стартовало Первенство России по лёгкой атлетике

Сегодня в первый соревновательный день юношеского первенства России по лёгкой атлетике в помещении состоялась официальная церемония открытия соревнований.

С приветственным словом к юным легкоатлетам страны обратились заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Игорь Головин, старший тренер спортивной сборной команды России по легкой атлетике Евгений Козлов, специалист Всероссийской федерации легкой атлетики, организатор Всероссийских соревнований «Шиповка юных» Константин Трубочкин.

От имени Минспорта Чувашии и от себя лично Игорь Головин поздравил спортсменов, тренеров, судей и многочисленных зрителей с официальным открытием соревнований. Тепло поприветствовав спортсменов на гостеприимной чувашской земле, он пожелал им показать высокие результаты и достойно представить свои регионы.

Напомним, что под сводами СШОР № 3 в Новочебоксарске встретились около 600 спортсменов из 66 российских регионов. В составе сборной Чувашии за лидерство будут бороться 43 атлета.

В течение трех дней юноши и девушки до 18 лет разыграют 28 комплектов медалей. Программа соревнований обещает быть насыщенной – гладкий бег, бег с барьерами и бег с препятствиями, прыжки в длину и высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание ядра, эстафета.















Начало соревнований ежедневно в 10.00. Вход для болельщиков свободный.

Расписание соревнования

