30 января 2020 в Чебоксарах состоялось представление временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики Олега Николаева полномочным представителем Президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым

30 января 2020 года в 14.00 часов в Большом зале Дома Правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17) состоялось представление временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики Олега Николаева полномочным представителем Президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым.

В церемонии приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республике, члены Кабинета Министров Чувашии, депутаты Государственного Совета республики, руководители органов местного самоуправления, представители общественности и средств массовой информации.

29 января 2020 года Указом Президента России Владимира Владимировича Путина Олег Николаевбыл назначен временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики.

Представляя участникам мероприятия временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что Олег Николаев известный в регионе человек: «Он родился на чувашской земле и практически вся его трудовая биография связана с республикой».

Игорь Комаров напомнил, что Президентом России Владимиром Владимировичем Путинымпоставлена задача по качественному улучшению жизни людей. Она была обозначена в национальных проектах, инициированных главой государства, этому было посвящено Послание Президента Российской Федерации. В числе основных приоритетов – расширение мер поддержки семей с детьми и улучшение материального благосостояния граждан, повышение эффективности экономики и стимулирование инвестиций.

«Олег Алексеевич Николаев, как отец пятерых детей, понимает, насколько важна государственная поддержка семьи, материнства и детства. Как экономист и профессионал, проработавший в экономическом секторе и органах власти Чувашии, как бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, он также знает о ситуации в регионе, его потенциале и возможностях для развития экономики», – сказал Игорь Комаров.

Отмечено, что Чувашия обладает серьезным промышленным потенциалом, современным высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой социальной сферой.

За последние два года в республике построено 5 новых школ и 16 детских садов. В регионе полностью решен вопрос с обеспечением детей старше трёх лет местами в детских садах.

Вместе с тем полпред отметил, что нужно обратить внимание на ввод в эксплуатацию дошкольных учреждений и создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Этот процесс должен чутко контролироваться, срыва сроков быть не должно. То же самое касается строительства и ремонта школ, решения других вопросов в социальной сфере.

Последние годы в республике отмечается динамичное развитие сферы здравоохранения и демографии. Рост ожидаемой продолжительности жизни в прошлом году впервые превысил 73 года. Среди позитивных результатов – сокращение уровня общей смертности населения (за последние 9 лет – на 9%) и традиционно низкий уровень младенческой смертности.

Достижению способствовали меры по обновлению инфраструктуры учреждений здравоохранения. За 7 лет в республике построено более 200 ФАПов. Благодаря федеральной и региональной программе с 2016 года обновлен весь автопарк службы скорой медицинской помощи.

Игорь Комаров отметил, что нужно работать над улучшением показателей рождаемости.

Регион также славится сильным сельским хозяйством. Чувашия в числе лидеров в Приволжье по производству картофеля, молока. Продукция местных производителей экспортируется в 37 стран.

В республике живут люди, которые заботятся о сохранении природы и культуры родного края. Чувашию по праву называют жемчужиной Приволжья. Она занимает 2 место в округе в национальном экологическом рейтинге. Республика одна из первых в стране осуществила переход на новую систему обращения с ТКО.

«2020-й год – особый год для республики, юбилейный год. Регион отмечает 100-летие образования Чувашской автономии. Региональным и муниципальным органам власти важно сосредоточиться не только на подготовке праздничных мероприятий, но и на вопросах благоустройства, формировании комфортной среды проживания, чтобы люди почувствовали качественные улучшения», – подчеркнул полпред Президента РФ в ПФО. Отдельное внимание, по его словам, важно уделить сохранению исторической памяти о вкладе жителей Чувашии в Победу в Великой Отечественной войне.

Полномочный представитель заключил, что временно исполняющему обязанности Главы Чувашии важно сохранить темп и динамику реализации национальных проектов, а также сосредоточиться на традиционных для Чувашской Республики проблемных вопросах, которые касаются повышения доходов населения, уровня и качества жизни.

«Надеюсь, что новому руководителю региона удастся сделать серьезные шаги для решения этой проблемы и выполнения поставленных президентом страны задач. Они, безусловно, сложные и требуют консолидаций усилий всех вас, жителей республики. Уверен, что, несмотря на сложности, Олег Алексеевич при вашей поддержке быстро погрузится в работу и справится с поставленными задачами. Самое главное – не терять связь с жителями республики, чутко реагировать на их просьбы и потребности, я уверен, что все получится», – завершил свое выступление Игорь Комаров, пожелав Олегу Николаеву успеха и удачи.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики