30 Янв

В Торханской сельской библиотеке прошел краеведческий урок «Путь мужества и славы»

В рамках празднования в 2020 году юбилея Шумерлинского района сегодня в Торханской сельской библиотеке прошел краеведческий урок «Путь мужества и славы», посвященный 95-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Шумерлинского района Василия Кондратьевича Симсова. Библиотекарь ознакомила детей с краеведческим уголком, который содержит документы из личного архива и книги из домашней библиотеки Василия Кондратьевича, которые передали в библиотеку на постоянное хранение его внучки. Также Наталья Николаевна  вкратце рассказала о жизни и деятельности В.К.Симсова. Библиотекарь отметила, что заслуженное место в краеведческом уголке занимают счеты, ведь, именно работая счетоводом, он начал свою трудовую деятельность. Ребята смогли подержать в руках  книги Василия Кондратьевича, памятные подарки, фотографии из семейного архива.

Информацию подготовила Наталья Осипова

Сайт Шумерлинский район 

Автор записи: admin

Похожие записи '

29 Янв

Министров Чувашской Республики Иван Моторин провел совместное заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Чувашской автономной области

29 января Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван...

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *