В рамках празднования в 2020 году юбилея Шумерлинского района сегодня в Торханской сельской библиотеке прошел краеведческий урок «Путь мужества и славы», посвященный 95-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Шумерлинского района Василия Кондратьевича Симсова. Библиотекарь ознакомила детей с краеведческим уголком, который содержит документы из личного архива и книги из домашней библиотеки Василия Кондратьевича, которые передали в библиотеку на постоянное хранение его внучки. Также Наталья Николаевна вкратце рассказала о жизни и деятельности В.К.Симсова. Библиотекарь отметила, что заслуженное место в краеведческом уголке занимают счеты, ведь, именно работая счетоводом, он начал свою трудовую деятельность. Ребята смогли подержать в руках книги Василия Кондратьевича, памятные подарки, фотографии из семейного архива.

Информацию подготовила Наталья Осипова

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