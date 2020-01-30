29 января исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова – русского писателя, прозаика, драматурга. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад» на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 25 лет творчества Чехов создал более 500 различных произведений (коротких юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из которых стали классикой мировой литературы.

В библиотеках города Шумерля к юбилею А.П. Чехова были оформлены книжные выставки, прошли мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателя.

В городской центральной библиотеке им. Г. Айги состоялся литературный вечер «России тонкая душа». Главными его участниками стали члены Совета ветеранов города Шумерли. Встречу начали с показа презентации о жизни и творчестве писателя, подготовленной библиографами библиотеки. Чехов – русский писатель, общепризнанный классик мировой литературы. Один из самых известных драматургов мира. Его пьесы в особенности: «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад», «Дядя Ваня» на протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков мира. За 25 лет творчества Антон Павлович Чехов создал около 900 различных произведений – коротких юмористических рассказов, серьезных новостей, пьес, многие из которых стали классической мировой литературой. Ведущей вечера была заслуженный учитель Чувашской АССР Лидия Романовна Кочеткова. Ветераны познакомились с интересными фактами из биографии писателя: о детстве, учебе в университете, о первом знакомстве с театром. В ходе мероприятия вспомнили такие замечательные юмористические рассказы как: «Смерть чиновника», «Неудачный визит», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Счастье», «Студент» и др. Были зачитаны отрывки из рассказов. Мероприятие завершилось театрализованной инсценировкой рассказа «Ты и вы» в исполнении Виктора Васильевича Колчина и Николая Петровича Ермолаева. Главные герои рассматривали дело по обвинению запасного рядового Алексея Алексеева Дрыхунова в истязании жены своей Марфы Андреевой. Игра начинающих актеров не оставила никого равнодушным! Завершился спектакль бурными аплодисментами. Так же к юбилею писателя на абонементе была оформлена книжная выставка «У него особый талант — человеческий». В течение нескольких дней читатели библиотеки знакомились с книгами о писателе. Узнавали интересные факты из жизни классика. Оказывается: Антон Павлович довольно редко подписывался собственным именем, чаще подписывался смешными прозвищами Зевуля, Дяденька. Любимой породой собак у писателя была такса. Об этом и многом другом рассказывали библиотекари отдела обслуживания читателям во время беседы у выставки.

Городская детская библиотека-филиал №1 им. С. Я. Маршака присоединилась к ежегодной просветительской акции «Чеховские волонтеры, или Дети читают детям», организаторами которой является ЦГДБ имени М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога. На муниципальном уровне культурное событие проходило с целью продвижения чеховских традиций подвижничества через развитие детского волонтерского движения на базе БУ «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения». За несколько дней до начала акции для более подробного изучения произведений Чехова библиотекари вручили участникам сформированные комплекты литературы на дом. Сегодня собравшиеся дети-волонтеры в возрасте до 14 лет в сопровождении библиотекарей в неформальной обстановке говорили о выдающемся писателе, вспоминали его основные и важные этапы жизни, обсуждали любимые книги автора и радовали друг друга выразительным чтением вслух произведений Чехова.

Заведующая городской библиотекой-филиалом №3 им. М. Сеспеля провела для учащихся БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» видео-урок «Несравненный художник жизни». Юные читатели познакомились с интересными страницами жизни великого писателя и совершили виртуальную экскурсию по чеховским местам в Таганроге. Ребята посетили домик, где родился А.П.Чехов, гимназию. Узнали много интересного о детских и гимназических годах. Кроме того, ученики поделились своими впечатлениями о прочитанных юмористических рассказах. В ходе мероприятия рассказала о литературной деятельности А.П.Чехова. Его произведения ставят мировые театры. Каждый образованный и уважающий себя человек может сказать: «Я читал произведения А.П.Чехова. Мне это интересно! Мне это нравится!»

В городской библиотеке-филиале №4 им. В.В. Маяковского состоялся литературный час «Чехов сегодня и всегда». Школьники совершили увлекательное путешествие на воображаемой машине времени в прошлое, и посмотрели, как жил и творил великий писатель. Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря, о том, как складывался жизненный и творческий путь Чехова – доктора, писателя, драматурга и просто веселого общительного человека. Познакомились с книгами и журнальными публикациями об Антоне Павловиче, которые есть в фонде библиотеки. В заключение была проведена викторина «Мир чеховских героев», которая выявила знатоков чеховских произведений.

В мероприятиях приняли участие 96 человек.

Сайт город Шумерля