Шумерлинка заняла второе место в республиканском этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

В январе 2020 года обучающиеся образовательных организаций Чувашии принимали участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в ознаменовании празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всероссийский конкурс «Без срока давности» проводится под эгидой Президента Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

В конкурсных материалах участников могли быть отражены события войны в истории субъекта или населенного пункта; история создания мемориала или музея; тема войны в истории семьи; биографии участников боевых действий или работников тыла; творчество писателей и поэтов-фронтовиков; музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы войны или посвященные ее событиям; деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций; участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Региональный этап конкурса проходил с 16 декабря 2019 г. по 24 января 2020 г. В республиканском этапе конкурса приняли участие 199 человек из 70 образовательных организаций республики (16-ти районов: Алатырский, Батыревский, Канашский, Козловский, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Шумерлинский, Ядринский, Яльчикский и Янтиковский и 8-ти городов: Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, Цивильск, Шумерля, Мариинский Посад, Ядрин).

В числе призеров оказалась обучающаяся 9 А класса МБОУ «СОШ №3» города Шумерля Князькова Ксения (руководитель Князькова Е.А.), занявшая почетное второе место в конкурсе.

Материалом для сочинения семьи Князьковых стала подлинная история прабабушки и прадедушки девочки – Ваньковых Гавриила Ивановича и Марии Гурьевны. «Иван да Марья», как прозвали их в народе. История их чувств, прошедших испытания в годы Великой Отечественной войны, может стать источником вдохновения не только для сочинения, но и для целого романа. В Год памяти и славы, когда весь мир вспоминает о тяжелых днях в годы второй мировой войны, подобные истории становятся гимном патриотизму и стойкости Великого и несломленного русского народа.

Сайт город Шумерля