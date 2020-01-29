«Почта России» подвела итоги подписной кампании на первое полугодие 2020 года. Результаты анализа показали, что Чувашский филиал Почты России остается одним из лидеров подписной кампании, а, значит, Чувашия сохранила статус одного из самых читающих регионов страны.

В ходе подписной кампании на первое полугодие 2020 года жителями Чувашии было оформлено почти 183 тыс. экземпляров газет и журналов. В общем объёме подписки федеральные издания занимают 41%, республиканские — 32%, районные — 27%.

На 1000 жителей республики приходится 150 экземпляров газет и журналов, оформленных в подписку. В среднем по России этот показатель составляет около 100 экземпляров.

Почта России осуществляет доставку даже в самые удаленные населенные пункты и на протяжении многих лет остается основным доставщиком печатных изданий жителям региона. Подписку с доставкой на дом оформляют 85% подписчиков, остальные предпочитают получать прессу в отделениях почтовой связи. Так, в 2019 году почтальоны доставили на дом более 9,1 млн печатных изданий. В почтовых отделениях и у почтальонов в прошлом году жители республики приобрели более 1,4 млн экземпляров газет и журналов.

Напомним, что подписку на газеты и журналы можно оформить как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн.

По материалам АО «Почта России»

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