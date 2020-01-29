28 января в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялось оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики.

В Послании были озвучены стратегические направления развития региона, основные векторы работы Правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

«Наше дальнейшее движение вперед во многом зависит от решения стратегических задач, сформулированных в национальных проектах.

Эти проекты направлены на технологическое ускорение, создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора в экономике, развитие инфраструктуры, совершенствование социальной сферы.

В ближайшие три года на их реализацию в нашей республике планируется направить более двадцати шести миллиардов рублей.

Однако хочу акцентировать ваше внимание на том, что сами по себе национальные проекты не являются самоцелью. Они всего лишь инструмент для выполнения нашей главной задачи – повышения качества жизни и благосостояния населения», – подчеркнул Глава республики.

Для достижения поставленных целей в экономике Михаил Васильевич Игнатьев предложил расширить льготы для инвесторов и наделить республиканский Фонд развития промышленности дополнительными полномочиями.

Он также нацелил Кабинет Министров республики на создание в сельской местности территорий опережающего развития.

В сфере здравоохранения Михаил Игнатьев предложил основные направления, на которых необходимо сосредоточить усилия. Это завершение программы обновления фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, создание комфортной среды во всех поликлиниках и стационарах, создание авиационной санитарной службы и обеспечение отрасли квалифицированными медицинскими кадрами. Поставлена задача в ближайшие пять лет полностью ликвидировать нехватку врачей первичного звена в медицинских организациях Чувашии.

В разделе, посвященном социальной политике, Михаил Васильевич Игнатьев сообщил о принятом решении в полтора раза увеличить размер республиканского материнского капитала, который выплачивается за рождение третьего и последующих детей, – со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Глава республики отметил также, что в 2020 году в Чувашии планируется охватить модернизацией более 800, или 66%, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.

В 2020–2021 годах должны открыться три мобильных детских технопарка, на которых будет распространен опыт работы «Кванториума» в Чебоксарах. Помимо этого, Минобразования Чувашии поручено до 2024 года создать при сельских школах 140 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а Кабинету Министров Чувашии поручено совместно с органами местного самоуправления в течение трех лет полностью обеспечить школы современной мебелью.

Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Михаил Игнатьевпоставил задачу вместе с органами местного самоуправления в 2021–2024 годах обеспечить ввод в эксплуатацию еще 25 новых сельских домов культуры.

Касаясь темы дальнейшего повышения экологической безопасности, Глава республики поставил задачу до конца текущего года перейти на раздельный сбор мусора в городских округах, а в 2021 году – по всей республике.

«В рамках национального проекта «Экология» мы должны в две тысячи двадцатом – двадцать третьем годах завершить работы по рекультивации семи свалок в Канаше, Ядрине, Аликовском, Яльчикском, Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах. Поэтапно будут закрыты и рекультивированы 11 действующих объектов размещения ТКО. Таким образом, в Чувашии будет полностью и, надеюсь, навсегда решен вопрос захоронения коммунальных отходов», – сказал Михаил Васильевич Игнатьев.

Традиционно при подготовке документа учитывались предложения жителей Чувашии, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества.

Глава Чувашии напомнил органам местного самоуправления о необходимости вести постоянный диалог с теми, для кого они работают, – с жителями Чувашии. «Необходимо не просто выслушивать, но и слышать, и понимать нужды и чаяния простых людей. Только в этом случае мы достигнем поставленных целей», – подчеркнул Глава республики.

Завершая свое выступление, Михаил Васильевич Игнатьев сказал:

«Разумеется, все мы разные и имеем разные взгляды на то, по какому пути должна двигаться вперед наша любимая республика. И все мы прекрасно понимаем, что не существует какого-то универсального рецепта для решения всех проблем и ни один путь развития, который мы выберем, не будет идеальным.

Но я уверен, что вместе, сохраняя единство, духовную общность, гражданский мир и межнациональное согласие, мы сможем найти наиболее оптимальное решение, применимое к вызовам сегодняшнего дня.

Наши предки завещали всегда хранить чистоту помыслов, сердечную теплоту, уважать других людей, быть добрыми, отзывчивыми, честными. Так давайте оставаться верными их духовному завету.

Я твердо убежден, что мир и согласие, чувство ответственности за благополучие родной земли помогут нам сделать нашу любимую Родину счастливой и процветающей!

У нас для этого есть все возможности!»

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики