На базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Новые компетенции цифровой реальности и способы их развития у обучающихся».

Перед участниками конференции выступили: Д. А. Троешестова – руководитель Центра по работе с одарённой молодёжью ЧГУ, А.К. Ярдухин – заведующий лабораторией теории и технологий обучения математике, физике и информатике ЧГУ и Т. Н. Копышева – руководитель направления «Программирование и 3D моделирование» Академия компьютерной графики.

Педагоги города Шумерля (МБОУ «Гимназия №8» представили учитель математики О.В. Бутузова и учитель информатики А.В. Димитриев, МБОУ «СОШ №1» — учитель информатики Т.С. Зайцева) приняли активное участие в работе педагогических мастерских: «Юные Энштейны», «Электротехника», «Теория алгоритмов в робототехнике и олимпиадных задачах», «Программирование», «Междисциплинарный подход в формировании цифровых компетенций» и интерактивных площадок: «Робототехника» и «Дополненная и виртуальная реальность».

В ходе работы конференции педагоги обсудили развитие навыков XXI века у обучающихся в новой цифровой реальности, а также обменялись методиками и инструментами обучения.

Сайт города Шумерля