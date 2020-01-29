28 января 2020 года на базе МБОУ «СОШ №3» города Шумерля прошли занятия стажерской площадки по теме: ««Система оценки планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО». В работе площадки приняли участие руководители образовательных учреждений и представители отделов образования Алатырского, Порецкого и Шумерлинского районов.

С приветственным словом к участникам стажировки обратились заместитель главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики И.В. Сасакина; глава города — Председатель Собрания депутатов города, директор МБОУ «СОШ №3» С.В. Яргунин; доктор педагогических наук, профессор Н.С. Толстов.

Для гостей была проведена обзорная экскурсия по образовательному учреждению, основным направлением которой стало патриотическое воспитание подрастающего поколения: демонстрация разделов картинной галереи «Детям о Великой Победе» и «Лица Чувашии» в рамках республиканского культурно-выставочного проекта; презентация обзора литературы о Великой Отечественной войне в рамках республиканского проекта «Электронная библиотека» Литрес; выставка «ЭКОград» в рамках презентации муниципальной площадки межрегиональной экологической организации «ЭКА»; выставка солдатских платков; поисково-педагогический проект «Учителя фронтовики: Они ушли и не вернулись»; презентация сенсорной комнаты в рамках реализации проекта «Доступная среда» и прочее.

Работу стажерской площадки продолжило выступление профессора Кафедры управления развитием общего образования БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.

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