Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Чувашской Республике 30 января проводит семинар

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Чувашской Республике проводит семинар по темам:

1. Декларационная кампания 2020 для налогоплательщиков – физических лиц.

2. Изменения в порядке представления отчетности по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

3. О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках в соответствии с Законом от 08.06.2015 №140-ФЗ

4. Услуги ФНС России на Едином портале государственных услуг. Электронные сервисы интернет-сайта ФНС России.

5. Способы оценки качества предоставленных государственных услуг.

6. Основные изменения налогового законодательства в 2020 году.

7. Об изменении порядка предоставления бухгалтерской отчетности с 01 января 2020 года.

8. Вопросы применения ККТ.

Семинар пройдет 30 января в 10.00 часов по адресу: г.Шумерля, ул. Октябрьская, д. 20а, актовый зал (3 этаж).

Приглашаем налогоплательщиков принять участие в семинаре. Телефон для справок 8(83536)2-36-55.

Сайт города Шумерля

