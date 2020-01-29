Комментарии руководства администрации города Шумерля к Посланию Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики

Первый заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальник финансового отдела Елена Туличева:

«В Послании Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики были озвучены стратегические направления развития региона, векторы работы Правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, основным результатом чего станет повышение качества жизни и благосостояния населения.

Глава Чувашии начал свое Послание с решения главных задач, которые отражены в нацпроектах. Напомню, что в Шумерле ведется реализация 15 региональных проектов, в результате которых мы имеем ряд положительных изменений.

Одной из тем выступления в Послании стал жилищный вопрос. Как подчеркнул Глава Чувашии, в рамках реализуемых жилищных программ из бюджетов различных уровней за последние 4 года на улучшение жилищных условий жителей республики выделено более 10 млрд рублей, государственную поддержку получили более 20 тыс. семей. В Шумерле в 2019 году выдано 38 свидетельств на сумму более 19,5 млн. рублей. 28 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир. На средства республиканского бюджета приобретен жилой дом для многодетной семьи. В рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилого фонда приобретено 8 жилых помещений на сумму чуть более 9 млн. рублей.

«Качество дорог – одна из основных составляющих имиджа республики, важный показатель ее инвестиционного потенциала», – сказал Глава Чувашии. Отмечу, что в нашем городе за последние годы в этом направлении сделано немало. Только в прошлом году, благодаря поддержке руководства республики и выделению значительных финансовых средств, были выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог и тротуаров (5 автодорог (2,2 км) и 7 тротуаров (3,4 км) на общую сумму чуть более 29 млн. рублей, отремонтировано 11 дворовых территорий и 2 проездов на сумму более 5,5 млн. рублей. В текущем году в рамках дополнительных мер по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях около 97 млн. рублей будет выделено Шумерле на благоустройство улиц, дворовых территорий, зон отдыха и т.д.

Отметил Глава республики работу в части модернизации государственных и муниципальных учреждений социальной сферы — поликлиник, школ, детских садов, учреждениях культуры и спорта. В Шумерле в 2019 году проводилась целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования, спорта, внедрению современных образовательных технологий. Так, в школе №1 проведены ремонтные работы на сумму 12 млн. рублей; в школе №2 — на сумму 12,2 млн. рублей. В рамках реализации программы инициативного бюджетирования проведены ремонтные работы в 5 детских садах (ремонт кровель, бассейна, пожарных лестниц). За счет средств местного бюджета проведен ремонт в пищеблоках детских садов, заменено технологическое оборудование. В Детской школе искусств №1 на сумму более 12,8 млн. рублей завершен капитальный ремонт здания. Преобразились и спортивные школы города – 6,2 млн. рублей выделено на проведение в них ремонтных работ.

Немало изменений прозвучало по поддержке семей с детьми. Важное событие этого года — юбилей Победы в Великой Отечественной войне, в Шумерле будет проведено множество мероприятий.

Воплощение в жизнь Послания позволит поднять на новый уровень социальное и экономическое положение республики, нашего муниципалитета, каждого жителя Чувашии».

Начальник отдела культуры Екатерина Николаева:

«Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Послании Государственному Совету республики подчеркнул, что в число важнейших задач входят развитие и поддержка сферы культуры.

2020 год открывает для отрасли культуры города Шумерля новые перспективы развития. В текущем году из республиканского бюджета на ремонт и модернизацию учреждений культуры, укрепление материально-технической базы отрасли культуры города выделено более 10 миллионов рублей при софинансировании более 1 млн из муниципального бюджета. Отрадно отметить, что впервые за долгие годы финансовую поддержку получат Архив города Шумерля и Городская централизованная библиотечная система.

Выделенные городскому Архиву средства будут направлены на текущий ремонт помещения, а также на усовершенствование технологического процесса по хранению архивных фондов и оказанию услуг (более 400 тысяч).

Финансовое обеспечение муниципальной библиотечной системы, а это более 2 млн рублей, позволит в десятки раз обновить и увеличить книжный фонд (более 1 млн рублей). Также в библиотеках будет сделан косметический ремонт, в котором они давно нуждались. По уже разработанным дизайн-проектам каждый филиал приобретёт свой индивидуальный, неповторимый интерьерный облик.

Дополнительно выделенные средства на Детскую школу искусств №1 (более 4 млн) позволят завершить уже начатый в 2019 году капитальный ремонт здания. Помимо нового, обновлённого здания, отвечающего всем современным требованиям, талантливые ученики ДШИ №1 смогут обучаться на новых музыкальных инструментах.

В 2020 году продолжится ремонт здания МАУК ДК «Восход» (более 3 млн рублей). Также укрепится и материально-техническая база учреждения, на которую будет направлено более 1 млн рублей.

Отмечу, что внимание, которое сегодня уделяется роли культуры, вселяет надежду и уверенность в её дальнейшее развитие и процветание».

Сайт города Шумерля