Запись на прием к врачу в электронном виде будет осуществляться только через Единый портал госуслуг

В рамках Национального проекта «Здравоохранение» в Чувашской Республике в 2020—2024 годах будут продолжены работы по модернизации единой Республиканской медицинской информационной системы (РМИС), объединяющей все медицинские организации, путем создания Единого цифрового контура здравоохранения, построенной на принципах стандартизации и унификации информационных ресурсов, отвечающих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Проектом предусмотрена замена автоматизированных рабочих мест врачей, усиление информационной безопасности, модернизация технологической платформы РМИС, позволяющей использовать Web-технологии и международные стандарты обмена медицинской информацией. Работы позволят увеличить скорость и простоту работы в медицинской информационной системе, а для граждан Чувашской Республики возможность полноценно пользоваться сервисом «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).
Переход на модернизированную платформу РМИС запланировано начать с подсистемы «Электронная регистратура». В рамках перехода будут проведены мероприятия по обучению врачей, администраторов, главных регистраторов, регистраторов Сall-центров медицинских организаций работе в новой подсистеме.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» запись на прием к врачу в поликлиники в электронном виде по программе обязательного медицинского страхования с 1 марта 2020 г. будет осуществляться только с использованием Единого портала государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). Запись к врачам республиканских больниц будет проводиться врачами поликлиник.
Запись на платный прием к врачу в электронном виде будет осуществляться через региональный портал «Электронной регистратуры», размещенной по адресу: https://reg.med.cap.ru.
Порядок записи на прием к врачу через регистратуру и Call-центр медицинской организации не меняется.
Комментарии: