29 Янв

Для муниципальных служащих Шумерлинской районной администрации Чувашской Республики был организован просмотр прямой трансляции Послания к Государственному Совету Чувашской Республики

Сегодня, 28 января 2020 года Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев обратился с ежегодным Посланием к Государственному Совету Чувашской Республики.

Торжественная церемония транслировалась в режиме реального времени на Национальном телевидении Чувашии, Национальном радио Чувашии, а также на Официальном портале органов власти Чувашской Республики.

В церемонии приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Государственного Совета Чувашской Республики, руководители органов исполнительной власти, руководители федеральных территориальных органов власти и муниципалитетов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители предприятий и организаций Чувашии, республиканских средств массовой информации.

Для муниципальных служащих Шумерлинской районной администрации Чувашской Республики был организован просмотр прямой трансляции Послания к Государственному Совету Чувашской Республики.

Сайт Шумерлинский район 

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