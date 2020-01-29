В Шумерле стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы

С 23 января по 23 февраля в Чувашии проводится

республиканский месячник оборонно-массовой и спортивной работы «Поклонимся

великим тем годам», посвященный Дню защитника Отечества и празднованию 75-й

годовщины Победы. На уровне республики торжественное открытие месячника

состоялось 25 января в Чувашском кадетском корпусе им. А.В. Кочетова. В Шумерле же торжественный старт был дан 29 января.

Сегодня в стенах Центра

детского творчества на праздничное мероприятие собрались юнармейцы, кадеты

городских школ, представители педагогической общественности, ветеранских

организаций, Шумерлинского землячества. Со сцены их приветствовали сводный хор

кадет школы № 6 и барабанщицы отряда «Ника» ЦДТ.

Ко всем присутствовавшим

обратились глава города – председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин и

заместитель главы администрации, руководитель отдела образования, молодежной и

социальной политики Ирина Сасакина. Они

с сожалением отметили, что на подобных встречах уже не присутствуют

участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. И тем важнее юному

поколению чтить историю страны и не допускать ее переписывания и очернения

подвига прадедов.

После того, как прозвучали

государственные гимны России и Чувашии и кадетами школы № 2 был исполнен

«Венский вальс», слово было предоставлено председателю городского Совета

ветеранов Людмиле Григорьевой. Она призвала ребят и их руководителей стараться

как можно больше узнавать о жизни шумерлинцев военного времени, успеть

пообщаться с участниками войны, радовать своим вниманием тех, кто по состоянию

здоровья уже не выходит из дома. В качестве хорошего примера она привела акцию

«Парад идет к ветерану» с участием юных барабанщиц и выразила надежду на ее

продолжение в юбилейном году. После

выступления председателя Совета ветеранов всем почетным гостям юнармейцы

прикрепили на грудь георгиевские ленточки.

Немного раскрыл подробности

мероприятий месячника начальник штаба местного отделения юнармии, методист ЦДТ Сергей Краснов. Помимо

традиционных творческих конкурсов, интеллектуальных игр и спортивных

соревнований, участников месячника ждет нововведение – юнармейский квест.

Сергей Краснов также сообщил, что с этого года с результатами ЕГЭ будут

суммироваться баллы из юнармейской книжки, обладателем которой может стать

любой член юнармии.

Завершилось открытие месячника видеообращением

председателя Шумерлинского землячества Августы Уляндиной, рассказавшей ребятам

о конкурсе «Письмо в будущее. 1945 — 2020 — 2045». Идея конкурса —

аккумулирование к 100-летию Великой Победы лучших сочинений-обращений

сегодняшних юных граждан – последнего поколения, соприкасающегося с поколением

победителей, к своим потомкам 2045-го года. Конкурс начался 29 января, работы

будут приниматься до 1 марта в Центре детского творчества. Письма в будущее будут

сохранены в историко-краеведческом музее Шумерли, а победители примут участие в

съёмках видеоальманаха, который также будет сохранён вместе с письмами.

http://fs01.cap.ru/www20/gshum/news/2020/01/13/42bbf19c-e2b1-4a68-b44b-3e8ab63812d5/polozhenie-_pisjmo-v-buduschee.doc

Наталья Игнатьева.