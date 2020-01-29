В библиотеках города Шумерля состоялось открытие Года памяти и славы

В МБУ «Городская централизованная библиотечная система» города Шумерля состоялось открытие Года памяти и славы.

Торжественное мероприятие прошло 24 января в городской центральной библиотеке им. Г. Айги. Вечер памяти «Подвиг героев – в сердцах поколений» был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и призван напомнить об одной из самых масштабных трагедий военного времени и о подвиге мирных жителей Ленинграда. Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны, а подвиг его жителей удивителен по своей духовной силе. Такие события нельзя забывать.

Ветеран педагогического труда Людмила Ильинична Лермонтова рассказала историю юной блокадницы Тани Савичевой, познакомила с ее дневником. Ребята, затаив дыхание, слушали отрывки из книги Ильи Миксона «Жила, была», разглядывали фотографии ее родных и восхищались героизмом смелой девочки-ленинградки. Дети с огромным интересом знакомились с документальной выставкой «Незатихающая боль блокады», где были представлены книги и периодические издания о войне, о блокаде, о мужестве и самоотверженности жителей города на Неве. Под звуки метронома участники мероприятия почтили память героев блокадного Ленинграда минутой молчания.

27 января сотрудники городской детской библиотеки-филиала №1 им. С.Я. Маршака для воспитанников БУ ЧР «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» организовали урок боевой славы «Я говорю с тобой из Ленинграда».

Библиотекари рассказали о самых героических страницах войны – обороне и снятии блокады Ленинграда, о героизме жителей блокадного города, в том числе детей. Рассказ о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой нельзя слушать без боли и содрогания. Девять страниц записной книжки, написанные детской рукой, поведали миру о трагедии, которая произошла только в одной из многих ленинградских семей.

Мероприятие сопровождалось показом фрагментов документального фильма «Блокада Ленинграда» и обзором художественной литературы о Великой Отечественной войне.

В этот же день в городской библиотеке-филиале №3 им. М. Сеспеля прошел час исторической памяти «В огне блокадного кольца». Ребята узнали, что такое «блокада», за что этот город назван героем.

Заведующая библиотекой рассказала о тяжелейших испытаниях, которые легли на плечи не только военных, защищавших Ленинград, но и мирных жителей, особенно детей. Живые эмоции сочувствия и сострадания вызвала у ребят судьба их ровесницы – школьницы Тани Савичевой, потерявшей в дни блокады всех своих близких. В ходе мероприятия звучали отрывки из Дневника маленькой ленинградки, а также стихи и рассказы о детях блокады. Завершился час памяти минутой молчания.

28 января в городской библиотеке-филиале №4 им. В.В. Маяковского состоялся патриотический час «Я говорю с тобой из Ленинграда».

Библиотекари рассказали о великом подвиге города Ленинграда, о том, через какие испытания пришлось пройти жителям осаждённого города, о спасительной «Дороге жизни» через Ладожское озеро. Из рассказа ребята узнали о том, как люди жили, работали и учились во время Блокады. На мероприятия прозвучали стихи О. Берггольц, Н. Тихонова, М. Дудина, А. Межирова и других поэтов.

Вниманию учащихся была представлена книжная выставка-память «Непокорённый город».

Организация подобных мероприятий призвана воспитывать в детях чувства патриотизма, гордости и уважения к старшему поколению, выстоявшему в тяжелейших условиях блокады и восстановившему страну в послевоенный период.

Всего в мероприятиях приняли участие 89 человек.

Сайт города Шумерля