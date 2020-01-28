Состоялся открытый Чемпионат города Шумерля по лыжным гонкам «Кубок Дружбы» памяти Александра Тарлыкова

26 января на лыжной трассе п. Палан в рамках II этапа республиканских соревнований по лыжным гонкам среди любителей «Кубок Дружбы» состоялся открытый Чемпионат города Шумерля по лыжным гонкам среди любителей, посвященный памяти воспитанника шумерлинской лыжной школы Александра Тарлыкова.

Александр еще со школьной скамьи начал заниматься лыжными гонками и добивался высоких спортивных результатов в этом виде спорта. Отслужив в армии, Александр продолжал активно тренироваться и выступать на престижных лыжных соревнованиях северного округа России за ОАО «Сургутнефтегаз». Вернувшись в Чувашию, он продолжил заниматься и выступать на республиканских соревнованиях по лыжным гонкам среди ветеранов. Неоднократно становился победителем и призером кубков и чемпионатов республики по лыжным гонкам среди ветеранов. Александр Тарлыков был не только отличным лыжником-гонщиком, но и являлся своего рода «локомотивом» лыжного движения в городе. К сожалению, в ноябре 2013 года, Александр трагически ушел из жизни.

В этом сезоне погода внесла свои коррективы. Из-за аномально теплой и бесснежной погоды, запланированные на начало января соревнования были перенесены на конец месяца.

Отлично подготовленная трасса с профессиональными спусками и подъемами, легкий морозец позволили достойно принять и провести Чемпионат. Обильный снегопад, начавшийся с утра, так же не стал преградой для проведения соревнований.

В этот день почтить память Александра Тарлыкова на шумерлинскую трассу собрались лыжники с городов и районов Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Мордовии и впервые за всю историю проведения этих соревнований — два представителя из Якутии.

На торжественном открытии спортсменов приветствовал начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Андрей Железин, который поблагодарил за активное участие, пожелал успехов и хорошего настроения.

За победу в гонке боролось 96 лыжников. Хорошая организация и спортивный азарт способствовали показу высоких результатов. Мужчины вели борьбу на дистанции 6 км, женщины оспаривали первенство на «тройке». Лавры первенства оспаривались по десяти возрастным группам.

Победители и призёры лыжной гонки были награждены грамотами и медалями, а победители в каждой возрастной группе – памятными наградами. Среди шумерлинцев призерами в своих возрастных категориях стали Надежда Пояндаева, Михаил Погорелов, Владимир Петров.

Подводя итоги, организаторы отметили нужность и важность таких соревнований, которые не только выявляют сильнейших спортсменов, но дают всем встретить новых друзей, зарядиться позитивным настроением. Не зря говорят, что спорт объединяет людей!

Сайт города Шумерля