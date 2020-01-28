Сегодня состоится финал и награждение победителей и призеров республиканских соревнований «Золотая шайба»

28 января на тренировочном катке Ледового дворца «Чебоксары – Арена» состоится финал и награждение победителей и призеров республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей группе среди сельских команд.

За звание победителя будут соревноваться четыре команды – это команды Батыревского, Комсомольского, Чебоксарского и Яльчикского районов.

Первая игра за 3 место состоится в 10.00 между командами Чебоксарского и Батыревского районов. Далее за 1 место сразятся команды Яльчикского и Комсомольского районов.

В 12.00 состоится торжественное награждение победителей и призеров игр.

Победитель игр будет представлять Чувашскую Республику на всероссийских соревнованиях среди сельских команд в г. Салават Республики Башкортостан с 11 по 18 февраля 2020 года.

СПРАВОЧНО. В сезоне 2019—2020 годов на республиканском этапе «Золотой шайбы» в старшей группе среди сельских команд приняли участие 22 команды, 321 человек.

Всего сыграно 56 игр. 27 января на ледовом катке «Кристалл» прошли игры за 5-12 места. Остальные команды завершили свои игры и определились с итоговыми местами турнирной таблицы в старшей группе.



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