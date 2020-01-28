Подведены итоги республиканского конкурса «Огни Чувашии»

Состоялось заседание организационного комитета, на котором подведены итоги республиканского конкурса на лучшее праздничное световое оформление населенных пунктов «Огни Чувашии». Этот конкурс проводится по инициативе Главы республики с целью выявления населенных пунктов, в которых применяются новаторские подходы к светохудожественному и эстетическому оформлению территорий в преддверии новогодних праздников.

В творческом состязании приняли участие 14 администраций муниципальных образований республики.

Основными критериями оценки конкурсных материалов стали:

оригинальность идеи световых композиций;

художественно-декоративное оформление объектов;

новизна дизайнерских решений в световом оформлении населенных пунктов;

применение нестандартных творческих и технических решений;

использование современных технологий светового оформления;

световое оформление места проведения основных праздничных мероприятий.

Итоги республиканского конкурса были подведены по пяти группам:

I группа – среди городов республиканского значения;

II группа – среди городов районного значения;

III группа – среди поселков городского типа;

IV группа – среди сельских населенных пунктов, за исключением поселков городского типа, являющихся административными центрами;

V группа – среди сельских населенных пунктов, за исключением поселков городского типа, не являющихся административными центрами.

Представленные материалы в первую очередь оценивались по праздничному (световому) оформлению населенных пунктов.

В соответствии с полученными оценками по критериям определены суммарные баллы по каждому участнику республиканского конкурса и победителями стали:

I группа (среди городов республиканского значения) – г. Чебоксары;

II группа (среди городов районного значения) – г. Козловка;

IV группа (среди сельских населенных пунктов (за исключением поселков городского типа), являющихся административными центрами) – с. Батырево;

V группа (среди сельских населенных пунктов (за исключением поселков городского типа), не являющихся административными центрами) – д. Вурманкасы.

По III группе конкурс признан несостоявшимся (заявки не представлены).

Победители будут награждены дипломами Кабинета Министров Чувашской Республики.

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