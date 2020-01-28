Открытие республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы в Чувашии

Более четырех сотен юных патриотов — кадетов, юнармейцев, воспитанников военно-патриотических клубов республики собрались в минувшую субботу в Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Здесь состоялось торжественное открытие республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы.

По традиции месячник посвящен Дню защитника Отечества, но в этом году — еще и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участников приветствовали министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов и министр Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров, а также представители военкомата, руководители общественных организаций ветеранов и инвалидов войны.

Честь открыть программу месячника выпала двум республиканским турнирам: конкурсу бального танца «Бал четырех Побед» и соревнованиям по прикладному морскому троеборью.

Лучшей парой кадетского бала среди седьмых классов стали воспитанники 6-й шумерлинской школы Максим Лазарев и Елизавета Казакова, а среди восьмиклассников не было равных танцевальному дуэту Матвея Благовещенского и Екатерины Лебедевой из чебоксарской школы № 53. Всего же в финальном этапе конкурса приняли участие кадеты 16 классов Аликовского, Ибресинского, Шемуршинского, Яльчикского районов и городов Канаш, Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля.

Не менее зрелищным оказалось и морское троеборье, где кадеты состязались не только в ловкости и меткости, но и умении общаться с помощью семафорной (флажковой) азбуки и вязать морские узлы. Напомним, месячник оборонно-массовой и спортивной работы продлится до 23 февраля.