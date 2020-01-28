Образовательное воскресенье с РДШ в Центре детского творчества города Шумерля участники посвятили блокадному Ленинграду

Сменяя друг друга, идут поколения,

Но память о прошлом не знает забвенья.

И грозные строки взывают с гранита:

«Никто не забыт, ничто не забыто…»

27 января является Днём воинской славы России — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).

Именно этой дате в рамках Образовательного воскресенья с РДШ в Центре детского творчества города Шумерля прошла квест-игра «Ни шагу назад», в ходе которой обучающиеся школ города Шумерля и школ Шумерлинского района проходили станции, на которых выполняли различные задания и получали подсказки.

Так, на станции «Штаб» обучающимся было дано задание по карте. Необходимо было проследовать боевой путь 166-ой стрелковой дивизии и дать ответ, какой город стал последним в боевом пути дивизии.

На станции «Родная сторона» обучающимся была представлена экспозиция из фотографий, и дано задание отгадать, что объединяет всех запечатленных на них.

Станция «Полевая почта» объединила участников квест-игры в знаниях стихотворений, посвященных войне. Участникам необходимо было найти все части стиха и собрать его в правильной очередности, после его самый творческий участник группы читал этот стих.

На станции «Нейтральная территория» необходимо было осмотреть и запомнить экспонаты. На это было дана одна минута. После чего, команда выходит, производится перемена мест экспонатов, а игроки, возвращаясь, должны найти различия.

На станции «Боевая подготовка» участники команды могли продемонстрировать свои умения и навыки в сборке и разборке автомата на время.

Руководитель станции «Минное поле» подготовил для участников полосу препятствий, в конце которой была спрятана подсказка.

Станция «Победа» объединила участников квеста в знании военных песен.

Станция «Мир» дала возможность создать рисунок, посвященный военной теме и теме мира, а также презентовать его руководителю станции.

Конечной станцией для всех участников стала станция «Знаем о Победе», где для участников была подготовлена викторина.

На втором этапе квест-игры из полученных на станциях подсказок участники должны были собрать текст, отражающий воспоминание из дневников ленинградской школьницы Антонины Григорьевой.

Закончилась квест-игра просмотром видеоролика о героическом подвиге ленинградцев.

Сайт города Шумерля