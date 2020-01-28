28 января в Чувашском государственном театре оперы и балета проходит церемония оглашения ежегодного Послания Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева Государственному Совету республики.

В разделе, посвященном социальной политике, Глава республики сообщил, что в 2020 году более 14 млрд рублей предусмотрено на поддержку пожилых людей, материнства и детства, инвалидов, малоимущих граждан. Различные меры социальной поддержки получают более 205 тыс. жителей республики пенсионного возраста по 14 направлениям.

Так, работники предпенсионного возраста могут пройти переподготовку или повысить квалификацию с целью сохранения занятости на своем предприятии и повышения конкурентоспособности на рынке труда. С 2020 года пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование смогут граждане в возрасте 50 лет и старше.

Руководитель Чувашии напомнил, что в 2019 году Минтруд России включил Чувашскую Республику в перечень субъектов Российской Федерации, в которых реализуются пилотные проекты по повышению доходов граждан, снижению уровня бедности в 2 раза к 2024 году.

С текущего года в рамках пилотного проекта будет оказываться государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта. Предусмотрены поддержка в виде выплат за трудоустройство или прохождение профессионального обучения при содействии службы занятости, а также возможность оплаты курса обучения с предоставлением выплат в период обучения.

«Социальные контракты будут заключаться с теми, кто захочет открыть собственное дело. В случае успешной защиты проекта таким гражданам будет выделяться 250 тыс. рублей при условии осуществления предпринимательской деятельности не менее 3 лет», — обозначил Михаил Игнатьев.

Предполагается также прямая финансовая поддержка семей в размере 10 тыс. рублей ежемесячно, но не более 12 месяцев (выплата производится одному члену семьи).

«Всего в текущем году в Чувашии планируется заключить не менее 3,8 тыс. социальных контрактов. Из федерального бюджета на эти цели ежегодно будет выделяться по 372,4 млн рублей. Благодаря социальным контрактам более 14 тыс. человек преодолеют черту бедности», — заключил руководитель региона.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики