Глава Чувашии: «Качество дорог – одна из основных составляющих имиджа республики, важный показатель ее инвестиционного потенциала»

28 января в Чувашском государственном театре оперы и балета проходит церемония оглашения ежегодного Послания Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева Государственному Совету республики.

В своем выступлении Михаил Игнатьев отметил, что за последние 10 лет в республике отремонтировано более 2 тысяч километров дорог. Только в прошлом году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог направлено более 5 миллиардов рублей.

«Качество дорог – одна из основных составляющих имиджа республики, важный показатель ее инвестиционного потенциала», – сказал Глава Чувашии. При этом главным результатом работы, по его мнению, является сохранение человеческой жизни, последовательное снижение количества ДТП, погибших и раненных в них людей.

Руководитель региона напомнил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ставится цель к 2024 году снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тысяч населения.

Результатом эффективного взаимодействия с федеральной властью названо привлечение средств для обновления автопарков Чебоксарского и Новочебоксарского троллейбусных управлений. Уже в этом году республика получит из федерального бюджета 1,2 млрд рублей для покупки новых троллейбусов, в том числе машин на автономном ходу.

Михаил Игнатьев охарактеризовал данный факт как беспрецедентную возможность для повышения качества перевозок пассажиров и особо отметил, что таких замечательных перспектив у транспортников еще не было.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики