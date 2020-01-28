В текущем году в Чувашии планируется охватить модернизацией более 800, или 66%, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы

В рамках реализуемых жилищных программ из бюджетов различных уровней за последние 4 года на улучшение жилищных условий жителей республики выделено более 10 млрд рублей, государственную поддержку получили более 20 тыс. семей.

Об этом 28 января сообщил Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев во время оглашенияежегодного Послания Государственному Совету республики.

В начале своего выступления Глава республики напомнил, что свыше 4 тыс. семей смогут получить такую поддержку в текущем году. На эти цели из бюджетов разных уровней направляется более 1,7 млрд рублей.

Руководитель республики поставил задачу Минстрою Чувашии совместно с органами местного самоуправления и организациями строительной отрасли обеспечить ввод в эксплуатацию в 2020 году не менее 750 тыс. кв. м. жилья.

«Когда я говорю о решении жилищного вопроса, то имею в виду не только построенное жилье, но и в целом комфортную городскую или сельскую среду, в которой мы живем», – уточнил Михаил Игнатьев.

Он напомнил, что в 2011 году в Чувашии стартовала масштабная программа капитального ремонта дворов и проездов к ним. За это время отремонтировано около 1,9 тыс. дворовых территорий и более 800 проездов к ним.

«Республика лидирует в Приволжском федеральном округе по доле благоустроенных городов сразу в трех категориях – крупные, средние и малые города. 5 городов Чувашии из 9 набрали 180 баллов и больше, значит, в них создана благоприятная городская среда», – обратил внимание руководитель республики.

Особое значение и роль в формировании благоприятной среды, по его мнению, играет активное участие самих жителей. «В этом гарантия успеха любой программы. Когда люди чувствуют свою сопричастность к принятию управленческих решений, то и отношение к благоустроенным территориям становится более бережным», – акцентировал Глава республики.

Отмечено, что сегодня требуют благоустройства более 1,2 тыс. дворовых территорий в 119 населенных пунктах.

В рамках дополнительных мер по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях 1,5 млрд рублей будет выделено дополнительно на благоустройство улиц, дворовых территорий, зон отдыха, создание экопарковок, установку освещения. Улучшение качества среды проживания смогут ощутить почти 380 тысяч человек, то есть каждый третий житель Чувашии.

В текущем году также планируется отремонтировать более 370 тыс. кв. м. тротуаров, которыми пользуются свыше 800 тыс. человек.

Ежедневно в республике предоставляется 365 тыс. социальных услуг по разным направлениям – в поликлиниках, школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта.

В текущем году планируется охватить модернизацией более 800, или 66%, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.

«На решение этой задачи из бюджета планируется направить не менее 8 млрд рублей. Такие огромные средства на эти цели еще никогда не выделялись, но мы идем на такой шаг, чтобы создать комфортные условия для жителей республики», – подчеркнул Глава Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

